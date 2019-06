Na bijna halve eeuw: Schoenen Krispin sluit de deuren Bart Huysentruyt

12 juni 2019

12u56 0 Brugge Na 48 jaar schoenen verkopen sluit Krispin in Sint-Andries op maandag 17 juni definitief de deuren. Els Verhelst houdt er om gezondheidsredenen mee op. “Aanhoudende rugproblemen maken het voor mij onmogelijk om hier nog mee door te gaan”, vertelt ze.

In 1971 startte Moniek Verhelst-Keukeleire op de hoek van de Gistelsesteenweg en de Burggraaf de Nieulantlaan haar tweede schoenenzaak die ze Schoenen Krispin noemde. Dat deed ze in het pand waar tot dan haar vader Alfred Keukeleire zijn elektriciteitswinkel uitbaatte. Al snel groeide de zaak, samen met Schoenen Agnes (haar eerste zaak en toen nog in de Korte Vuldersstraat, maar dan verhuisd naar de Noordzandstraat) uit tot een begrip: kwaliteitsvolle schoenen voor het hele gezin.

Op 1 januari 1990 nam haar dochter Els Verhelst Schoenen Krispin over. Al snel werd de zaak uitgebreid en vernieuwd. ‘Sterk in mode én comfort’ was het motto van de zaak. Altijd was Els op zoek naar modieuze merken die kwaliteit hoog in het vaandel hadden. Nieuwe merken kwamen erbij, maar merken als Mephisto, Clarks, Piedro en Ricosta bleven al die jaren het uitgangsbord van Schoenen Krispin. “We hebben schitterende jaren gekend”, zegt Els Verhelst. “Zelfstandig zijn en je passie kunnen uitvoeren is fantastisch. De laatste vijf jaar zag ik de markt veranderen. Klanten zijn veeleisender geworden, vragen naar kortingen of kopen online. Tegelijk kreeg ik fysieke ongemakken. Al vanaf mijn vijftiende help ik in deze schoenenzaak. Dit is een fysiek belastende job voor nek, armen, rug en benen. Ik kreeg een nekhernia en problemen met de rug. Het laatste jaar hebben vooral mijn man en onze verkoopster de zaak rechtgehouden. Ik was vaak afwezig.”

Door aanhoudende rugproblemen besloot Els vorig jaar om de zaak te beëindigen. Een totale uitverkoop volgde. “Ik moet geopereerd worden aan de rug”, zegt ze. “Daarom ook weet ik nog niet welke richting ons leven uit gaat. We zien wel. Natuurlijk voelt dit emotioneel, omdat het een familiezaak is”, zegt ze. “We zullen ook zeker onze vaste klanten missen. Meer en meer kleine en familiale schoenenwinkels moeten sluiten. Ik vind dat zelf heel jammer.” Tijdens het braderieweekend van 14 tot 18 juni zijn er batjesdagen, kermis en rommelmarkt in Sint-Andries. Dan sluit Krispin af. Het pand in de Gistelsesteenweg staat te koop. De niet-verkochte schoenen geeft Els Verhelst weg aan het goede doel.