Na 19 jaar werken: renovatie Onze-Lieve-Vrouwekerk is klaar Bart Huysentruyt

02 juni 2019

18u41 0 Brugge De grondige restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brugges meest bezochte monument, is klaar. Na 19 jaar werken schittert de kerk weer in al haar glorie. Enkel de beroemde Madonna met Kind van Michelangelo staat nog in de steigers. “Dit is een parel aan de Brugse kroon”, glundert Luc Coulier van de kerkfabriek.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk, die van de dertiende eeuw dateert en 115 meter hoog is, staat samen met het Belfort en de Sint-Salvatorskathedraal bekend als de drie grote monumenten van Brugge. Al in 2000 werd gestart met de vernieuwing van de torenspits. Daarna volgden onder meer de gevels, de daken en sinds 2014 ook het interieur. “21 jaar geleden is dit dossier opgestart", zegt Luc Coulier, voorzitter van de kerkfabriek. “Maar het heeft een hele poos geduurd vooraleer we de werken konden starten. Die zijn aangevat met de buitenzijde en de kerktoren. Daarna was het interieur aan de beurt. De Brugse restaurateur Luc Vermeersch heeft, samen met zijn team, heel wat eeuwenoude, veelkleurige muurschilderingen ontdekt. Maar het budget ontbrak om alle polychrome kunstwerken en grisailles op de kruisbogen bloot te leggen. Enkele details in de zijbeuken tonen wel hoe deze kerk in de middeleeuwen rijkelijk versierd was”, zegt Luc Coulier.

Michelangelo

Dat de kerk helemaal klaar is, is de waarheid geweld aandoen, want aan het altaar van en het plafond boven de Madonna van Michelangelo zal nog tot diep in het najaar verder gewerkt moeten worden. “Vroeger, toen de toeristen nog niet moesten betalen om dit meesterwerk te bezichtigen telden we tot 1,8 miljoen bezoekers per jaar in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Hun massale aanwezigheid zorgde voor te veel luchtvochtigheid in de kerk. Nu toeristen een ticket moeten kopen voor het museale gedeelte, is het aantal toeristen gedaald tot 270.000. Al mag je dat aantal gerust verdubbelen met de bezoekers die het beperkte, niet-betalende deel van de kerk binnen gaan.” De Madonna met Kind lokt zoveel volk, omdat het de enige Michelangelo is buiten Italië. “We zijn er apetrots op.”

Opstijgend vocht

In de kerk hangen schilderijen van Barend van Orley, Gerard Seghers, Adriaan Isenbrandt, Gerard David en Pieter Pourbus, en kan je kijken naar de praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute. “We moeten nog een oplossing vinden voor het opstijgend vocht. Alle muren zijn met injecties behandeld, maar vloerverwarming was onmogelijk.”

Alle werken samen zullen uiteindelijk zo’n 12 miljoen euro gekost hebben. Daarvan betaalde de stad bijna 3 miljoen, het andere deel is Vlaams geld.