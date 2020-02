N-VA vraagt kordate aanpak voor problemen aan Brugs station: “Examenstress kan niet meer als aanleiding gebruikt worden” Mathias Mariën

21 februari 2020

15u15 0 Brugge De Brugse politie zal de komende tijd blijven inzetten op preventieve controles aan het station. Eind vorige week konden tijdens zo’n controle nog 20 jongeren geïdentificeerd worden die aan het duwen en trekken waren. “We blijven ook in overleg staan met alle scholen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De buurt van het station is al enige tijd een gevoelige plaats voor vechtende jongeren. In het verleden doken er verschillende jeugdbendes op, maar zo’n vaart loopt het dezer dagen niet meer. Wel zijn er regelmatig kleine opstootjes tussen grote groepen jongeren tussen 14 en 16 jaar. N-VA Brugge maakt zich zorgen om de aanhoudende problemen. “We vragen ons dan ook oprecht af of een oprechtere aanpak hier niet aangewezen is", zegt gemeenteraadslid Nele Caus. “Ik hoor dat er ook op sociale media wordt afgesproken om te vechten. We mogen het niet zover laten komen, dat de situatie uit de hand loopt. Begin dit jaar werden de opstootjes nog gelinkt aan examenstress, maar nu lijkt me dat toch een vreemde uitleg.”

Preventieve controles

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) laat verstaan dat de situatie aan het station zeer strikt wordt opgevolgd. Zo hield de politie al enkele preventieve controles die ook in de toekomst zullen herhaald worden. Eind vorige week nog konden zo 20 jongeren geïdentificeerd worden omdat ze aan het duwen en trekken waren. Eén tiener maakte het té bont en moest mee naar het commissariaat waar zijn ouders hem moesten oppikken. “Behalve de controles, is er ook nauw overleg met alle omliggende scholen”, besluit de burgemeester.