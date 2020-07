N-VA nodigt speurders uit en organiseert zoektocht in Brugge Bart Huysentruyt

22 juli 2020

08u51 0 Brugge De politieke partij N-VA in Brugge houdt deze zomer een zoektocht voor de inwoners en liefhebbers van de stad. Er vallen zelfs prijzen mee te winnen.

“Onze mandatarissen, jongerenvoorzitter, denktankvoorzitter en partij-ideoloog onthullen deze zomer met trots tien weken lang hun favoriete verborgen parel in Brugge”, zegt waarnemend voorzitter Maaike De Vreese. “Ze worden in een mysterieus jasje gestoken door een foto van een detail of een selfie met de locatie op de achtergrond. We lichten een tipje van de sluier op met een raadselachtige omschrijving op onze Facebookpagina.” De speurneuzen kunnen ook iets winnen. Iedere week geeft N-VA een mooi Brugse Zot-cadeaupakket weg. “Aan huis geleverd door een van ons”, aldus De Vreese.

Uitstapje in eigen land

Elke maandag, en dit tien weken lang, komt er een foto op de Facebookpagina van N-VA Brugge. Deelnemen kan tot de daaropvolgende zondag om 12 uur. “Op zondagnamiddag selecteren we de winnaar van die week”, vult secretaris Ilse Coopman aan. “Op zondagavond maken we ook het juiste antwoord bekend. Na tien weken winnen de deelnemers met het hoogste aantal juiste antwoorden. Die persoon trakteren we op een uitstapje in eigen stad met Vlaams parlementslid Maaike De Vreese. Dat kan een etentje zijn in een Brugse restaurant, een boottochtje op de reien, een koetsrit…”