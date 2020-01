N-VA heeft vragen bij verrassende keuze van Club: “Jammer dat malcontenten de bouw op Blankenbergse Steenweg tegenhouden” Bart Huysentruyt

10 januari 2020

15u39 0 Brugge Voor oppositiepartij N-VA is het vooral opmerkelijk dat een aantal malcontenten de bouw van een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg zo lang kunnen tegenhouden. “Ze fnuiken daarmee de Brugse voetbalploegen en de uitbreiding van industriegrond”, zegt Pol Van Den Driessche.

“Voor de Brugse N-VA is en blijft het duidelijk en nodig dat Club Brugge snel een nieuw krijgt. Club is een Belgische en Europese topploeg en dat vereist moderne, mooie en veilige accommodatie. Het huidige Breydelstadion voldoet niet meer aan die eisen. Samen met anderen maakt ook de N-VA zich overigens zorgen over de bouwkundige staat van het huidige stadion. We zijn van oordeel dat de aanstelling van een onafhankelijk deskundig bemiddelaar een goede zaak zou zijn geweest. Die persoon had alle twistende partijen rond de tafel kunnen brengen om een oplossing te vinden, naar analogie van wat gebeurd is bij de aanpak van het Oosterweel-dossier in Antwerpen. Misschien moeten we dat ook nog vandaag betrachten.”

De keuze van blauwzwart voor Jan Breydel juicht de N-VA toe: “De verrassende wending in de visie van het bestuur van Club Brugge kan voor een doorbraak zorgen. Het voorstel om een nieuw stadion naast het huidige stadion op de Breydelsite te bouwen verdient ernstig te worden onderzocht op basis van een concreet en stevig uitgewerkt project. Daarbij moeten alle aspecten worden bekeken en alle belangen worden afgewogen: sportief, financieel, omgevingszorg, mobiliteit, bewoners, veiligheid, timing, Cercle, jeugdwerking, ...”