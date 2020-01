Musicalvereniging KotéKoer viert tien jaar met filmconcert BHT

09 januari 2020

08u38 0 Brugge De Brugse musicalvereniging KotéKoer viert de tiende verjaardag met een uniek concert ‘KotéKoer makes a movie’.

De vereniging is in 2009 opgericht en trad voor het eerst op met de musical Peter Pan. In de jaren die volgden, werden verschillende bekende shows naar Brugge gebracht. In de verschillende Brugse zalen brachten ze onder meer Seussical Jr, Little Shop of Horrors, Carrie, Urinetown en in 2018 de productie Bare. “In de Brugse Stadsschouwburg brachten wij de grote producties Peter Pan, Beauty and the Beast en Legally Blonde”, klinkt het. Recent produceerde KotéKoer vzw samen met TeamJacques vzw en Cultuurcentrum Brugge de musical Drie Musketiers in deze zaal, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Brugse Stadsschouwburg.

In februari brengen ze musicalsongs uit bekende en minder bekende shows, maar telkens met een leuke filmtwist. “In september mogen wij het fantasievolle verhaal van Edward Bloom vertellen in de productie ‘Big Fish’, maar zo lang hoeft ons publiek niet te wachten om ons aan het werk te zien.” Verwacht u aan klassiekers uit Flashdance, Mary Poppins, maar ook nieuwe shows zoals Once en Come From Away. De voorstellingen vinden plaats van 8 tot 15 februari in CC De Dijk. Tickets zijn te koop via de website www.kote-koer.be en kosten 14 euro.