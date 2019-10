Museumverantwoordelijken uit heel Europa bezoeken Groeninge: “Om te bekijken wat beter kan voor mensen met beperking” Bart Huysentruyt

30 oktober 2019

18u13 0 Brugge In Brugge hebben een aantal Europese museumverantwoordelijken een kijkje genomen in het Groeningemuseum. Ze bekijken overal in Europa musea om te onderzoeken wat er beter kan voor mensen met een beperking.

In Brugge leerden ze iets bij over een toegankelijker museum voor mensen met dementie. Het bezoek kadert in een Europees project dat al drie jaar loopt en deze week eindigt. De Belgische partner is Mu-zee-um uit Oostende. Er zijn onder meer manden gemaakt voor mensen met een visuele beperking, zodat zij toch kunnen voelen of ruiken wat er zich in het museum afspeelt. De bevindingen moeten de musea overal in Europa vriendelijker maken voor mensen met gelijk welke beperking.