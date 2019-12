Museum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie is heringericht: “Objecten komen nu beter tot hun recht” Bart Huysentruyt

17 december 2019

18u08 0 Brugge Het museum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie langs de Potterierei in Brugge, is dinsdag heropend. Het is een van de dertien locaties van Musea Brugge en staat bekend om een zilverschat en mooie sculpturen.

Begin november sloot het museum de deuren voor een herinrichting van de pandgang en de twee bijhorende kamers. De werken passen in een gefaseerde herinrichting van de museumzalen. “In 2015 werd de zaal met het kerkzilver als eerste opnieuw ingericht”, licht museumdirecteur Till-Holger Borchert toe. “In 2017 kwam de grote zaal aan de beurt en de voorbije weken werden de pandgang en de twee bijbehorende kamers aangepakt. Het project kent in 2020 zijn einde met de herinrichting van het voorhospitaal: dat is de grote gang tussen de kerk en het museum.”

‘Less is more’

Het uitgangspunt voor de herinrichting is ‘Less is more’. “Het is de bedoeling om de objecten beter tot hun recht te laten komen in een omgeving die rust uitstraalt en de bijzondere sfeer van het erfgoedensemble ondersteunt”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De presentatie is gericht op de bezoeker van vandaag, met respect voor de geschiedenis van het huis. Ook de publieksinformatie krijgt in elke fase van de herinrichting een update. De vijftalige informatie kreeg een frisse lay-out en werd inhoudelijk aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten.”

Het museum is open van dinsdag tot zondag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur.