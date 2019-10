Musea Brugge heeft er een Luc Tuymans bij, en ook... een vervalst werk Bart Huysentruyt

18u31 2 Brugge Musea Brugge is opvallende kunstwerken rijker. Het gaat onder meer om werk van Luc Tuymans. Ook een vervalsing van een Vlaamse Primitief is aan het Groeningemuseum geschonken.

Het prentenkabinet van de musea krijgt twee werken van Luc Tuymans cadeau: een zeefdruk van zijn schilderij ‘Zelfportret’ uit 1982, en een door Walter Van Beirendonck ontworpen hemd met daarop een reproductie van het schilderij ‘Silence’ uit 2000. Verder wordt het ‘Portret van een man met Bourgondisch kapsel’, dat in mei 2019 op het Technart-congres in Brugge als falsificatie ontmaskerd werd, nu definitief aan het Groeningemuseum geschonken vanuit Londen. Het werk is interessant voor studie- en educatieve doeleinden.

“Deze schenkingen bewijzen dat eens te meer: kunstliefhebbers vertrouwen erop dat hun schenking in goede en ervaren handen is”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Ik ben er zeker van dat onze nieuwe museumsite hieraan nog een extra boost zal geven.”