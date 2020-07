Musea Brugge breidt Topstukkenlijst uit met zeven prestigieuze kunstwerken Bart Huysentruyt

29 juli 2020

09u01 0 Brugge Drie neoclassicistische schilderijen uit het Brugse Groeningemuseum zijn bij ministerieel besluit definitief opgenomen in de Vlaamse Topstukkenlijst.

Het gaat om het portret van Augustin van Outryve door Joseph-Benoît Suvée, het monumentaal schilderij met de voorstelling van de dood van de vrouw van Belisarius door François-Joseph Kinsoen en Lord Byron op zijn sterfbed door Joseph-Denis Odevaere. Door de opname in de Topstukkenlijst komen deze werken in aanmerking voor een gesubsidieerde conservering en restauratie en kunnen ze niet buiten Vlaanderen worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van de Vlaamse overheid. Eerder dit jaar werden ook al diverse unieke en onmisbare zeventiende-eeuwse tekeningen en verzamelingen van tekeningen definitief beschermd als Vlaams topstuk. De selectie was het resultaat van een onderzoek door het Rubenianum en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR).

“De Topstukkenlijst bevat 796 werken, waarvan er zich 86 in Brugge bevinden”, vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het grootste deel behoort tot de collectie van Musea Brugge. In totaal komen we nu al op zestig fenomenale topstukken.”