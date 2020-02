Mural van Brugse kunstenaar Wietse verkozen tot ‘beste Belgische street art’ Mathias Mariën

07 februari 2020

08u26 6 Brugge Het kunstwerk van de Brugse kunstenaar Wietse aan het Ensorinstituut in Oostende is door de volgers van Street Art Antwerp verkozen tot beste Belgische street art van 2019. “Dit kan een startschot zijn om streetart ook in Brugge toegankelijker te maken in het straatbeeld", zegt Wietse.

De haai in een fles is 17 meter hoog en verwijst naar de problematiek van plastiek in oceanen. De indrukwekkende mural viel duidelijk in de smaak en werd door de volgers van het gerespecteerde ‘Street Art Antwerp’ als winnaar gekozen uit een selectie van twintig kunstenaars. “Het was al super dat ik genomineerd was tussen al die grote namen en jonge talenten”, blijft de Bruggeling bescheiden. “Het is natuurlijk een eer om als winnaar gekozen te worden. Maar dat betekent niet dat ik mij nu plots ‘de beste’ voel. Streetart is heel erg uiteenlopend dus een echte nummer 1 kan er nooit zijn. Al ben ik uiteraard enorm dankbaar voor de massale steun.” Wietse (27) blijft ondertussen actief in binnen- en buitenland, maar hoopt ook in eigen stad nog zaken los te maken. “Dit kan een startschot zijn om streetart ook in Brugge toegankelijker te maken in het straatbeeld. tegelijk hoop ik dat het opkomende kunstenaars kan aantonen dat alles mogelijk is als je in jezelf gelooft en je eigen ding doet, no matter what”, besluit Wietse. Voor de liefhebbers: begin juni houdt de kunstenaar opnieuw een expo in Brugge. Wie zijn werk en toekomstige info over de expo wil volgen, kan terecht op zijn Instagrampagina @wietseart.