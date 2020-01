Mural van Brugse kunstenaar Wietse genomineerd voor ‘beste Belgische street art’ Mathias Mariën

21 januari 2020

11u09 0 Brugge Het kunstwerk van de Brugse kunstenaar Wietse aan het Ensorinstituut in Oostende werd door de volgers van Street Art Antwerp in de top 20 van beste Belgische street art van 2019 gestemd.

Het resultaat van het werk is dan ook indrukwekkend. De haai in een fles is 17 meter hoog en verwijst naar de problematiek van plastiek in oceanen. Ondertussen maakt Wietse niet alleen in eigen land steeds meer naam, ook in het buitenland maakt de Bruggeling steeds meer werken. Stemmen kan tot eind januari via deze link.