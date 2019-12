Motorrijder staat mee terecht voor ongeval waarbij hij levenslang verlamd raakte Siebe De Voogt

09 december 2019

16u49 0 Brugge Een 56-jarige man uit Damme is sinds begin dit jaar deels verlamd na een zwaar ongeval met zijn motorfiets. Toch moest hij zich maandagmorgen voor de politierechtbank verantwoorden, samen met een 67-jarige vrouw uit Assebroek die het ongeval veroorzaakte.

Het zware ongeval vond in februari dit jaar plaats langs het Leenhof in Assebroek. De 67-jarige vrouw wilde er met de wagen haar oprit opdraaien, maar merkte daarbij de motorrijder niet op die vanuit de andere richting kwam gereden. De man ging nog in de remmen, maar kon een aanrijding niet meer ontwijken. De militair op rust raakte bijzonder zwaargewond en verscheen maandagmorgen in een rolstoel voor de rechter. Hij is deels verlamd voor de rest van z’n leven. “Mijn cliënt was net op pensioen”, pleitte zijn advocaat Peter De Becker. “Hij zag al zijn dromen en plannen in duigen vallen. En dat allemaal door een onoplettendheid van de tegenpartij.”

Een verkeersdeskundige van het parket concludeerde dat de vrouw de motard had moeten zien aankomen. Hij stelde echter ook vast dat de motorrijder zelf te snel reed: tussen 70 en 80 km/uur, terwijl er maar 30 mag gereden worden. “We kunnen moeilijk rond dat verslag”, stelt meester De Becker. “Mijn cliënt herinnert zich niets meer van het ongeval, maar is formeel dat hij daar nooit zo snel zou rijden.” Door zijn overdreven snelheid verscheen de man maandagmorgen ook zelf voor de politierechter, samen met zijn aanrijdster. “Ik heb hem nooit gezien”, vertelde de vrouw. “Het spijt me enorm.” Uitspraak op 13 januari.