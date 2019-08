Motorrijder overleden na crash tegen paal in Assebroek Mathias Mariën

18 augustus 2019

23u01 24 Brugge Langs de Astridlaan in Assebroek is vanavond even voor 21 uur een motorrijder om het leven gekomen.

De bestuurder kwam in een flauwe bocht ter hoogte van de Kerkdreef ten val tegen een paal en overleed ter plaatse. De toegesnelde hulpdiensten konden geen hulp meer bieden.

De politie sloot de Astridlaan plaatselijk enige tijd af in beide richtingen om de nodige vaststellingen te doen. De brandweer plaatste in de tussentijd een tent over het lichaam van het slachtoffer.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.