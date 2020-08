Motorrijder (44) komt om het leven bij ongeval in Zeebrugge Siebe De Voogt

12 augustus 2020

Brugge In de Aziëstraat in Zeebrugge is woensdagnamiddag een 44-jarige motorrijder om het leven gekomen. De man uit Bredene overleefde een aanrijding met een wagen niet.

Het ongeval vond rond 13.30 uur plaats in de achterhaven van Zeebrugge. Een 44-jarige motorrijder uit Bredene kwam in nog onbekende omstandigheden in botsing met een wagen. De man kwam door de klap ten val met zijn moto en werd meters weggeslingerd. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De brandweer plaatste een tent over het lichaam en sloot de Aziëstraat volledig af voor het verkeer. Het Brugse parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om te onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren.