Morgen weer tests voor studenten Europacollege, die verplicht binnen moeten blijven Bart Huysentruyt

28 september 2020

20u01 0 Brugge Er vinden dinsdag weer coronatests plaats voor de 300 studenten van het Europacollege in Brugge. Tot nu hebben al 53 studenten positief getest.

Vorige week raakte bekend dat 22 leerlingen van het college besmet waren. De medestudenten moesten daarna meteen in quarantaine. En dat was niet zonder reden, want daarna volgden nog een aantal positieve gevallen. De jongeren moeten in hun leefgroepen op hun kamer blijven. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro. “Er volgt nu opnieuw een coronatest voor deze studenten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Voorlopig vinden er fysiek geen lessen plaats. We willen geen enkel risico lopen.”