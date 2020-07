Mondmaskers (nog) niet verplicht op straat in Brugge Bart Huysentruyt

23 juli 2020

14u16 0 Brugge De Nationale Veiligheidsraad legt geen verplichting op van mondmaskers op straat, maar lokale besturen kunnen wél die beslissing nemen. In Brugge blijft echter voorlopig alles zoals het is.

“Behalve met een aantal horecazaken, zijn er voorlopig geen problemen in Brugge", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We zijn uiteraard erg waakzaam. Een mondmasker verplichten op straat doen we voorlopig niet. Maar we volgen de situatie van heel nabij op.”

De fauw zit vrijdag wel samen met Horeca Brugge. Niet iedereen houdt zich aan de afspraken. “Het gaat vooral over wat er in de uren voor sluitingstijd gebeurt. Ook de social distancing wordt niet overal gerespecteerd. We zullen hardleerse horecazaken bestraffen.”