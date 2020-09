Mona (10) schittert in fotoshoot ‘Quarantaine Kids’ Rutger Lievens

04 september 2020

12u54 0 Brugge Vond u de voorbije lockdown ‘niet zo leuk’ en klaagt u ook al eens over al die regeltjes die virologen ons opleggen? Of moet u in quarantaine na een zonnige vakantie in het buitenland en ziet u dat echt niet zitten? Stella (10), Rover (5), Stan (7), Remon (10) en Mona (10) kennen het leven in quarantaine maar al te goed, niet door de coronapandemie, maar omdat ze getroffen werden door een levensbedreigende ziekte. Op de fotoshoot van ‘Quarantaine Kids’ tonen ze hun kracht en schoonheid, en zetten ze een en ander in perspectief.

‘Quarantine Kids’ zo heet de fotoshoot waarvoor art director Jessica Vereecken, fotografe Morgane Gielen en styliste Eva Eyskens naar de feeërieke serres van Splendit in Aalst trokken. Het idee van Quarantine Kids ontstond tijdens een brainstorm. “Ik ben het een beetje beu dat er zoveel geklaagd wordt tijdens deze corona-epidemie over de quarantaineregels en de lockdown. Al klaag ik daar zelf ook wel eens over, moet ik toegeven, maar ik zeg dan al snel tegen mezelf: ‘kom, verman u’. We wilden een shoot doen met kinderen die in quarantaine moeten, zelfs als er geen corona is”, zegt de initatiefneemster.

De eerste schooldag, dat was iets waar Mona De Grande (10) uit Brugge echt naar uitkeek. Ze heeft al zoveel school moeten missen. “In 2016 is Mona ziek geworden in het eerste leerjaar. Van de ene dag op de andere kregen we de diagnose leukemie. Dat hadden we zeker niet zien aankomen”, zegt Elfi Vandenabbeele, de moeder van Mona. Een behandeling van twee jaar volgde ze. “Mona moest zeven maanden in quarantaine. In die periode mocht ze alleen in het ziekenhuis en bij ons thuis met ons en haar broer contact hebben. Er mochten geen andere kinderen bij. De grootouders mochten op bezoek komen, maar moesten afstand houden. Het was elke dag mondmaskers dragen en je handen moest je regelmatig ontsmetten. Het was zoals een coronalockdown, maar dan tot in het extreme.”

“Met de start van de lockdown dit jaar word je er wel weer mee geconfronteerd. In augustus 2018 was ze genezen verklaard. De twee jaar dat ze ziek was, volgde ze les via Bednet en kwam een leerkracht aan huis, maar kon ze niet zoveel naar school. Mona heeft al zoveel school moeten missen, dat ze het jammer vond dat de scholen dichtgingen door corona. Daar had ze het moeilijk mee. Ze wilde naar school en toen er gezegd werd dat de zomervakantie gewoon doorging zei ze: ‘Mama ik wil zomerschool.’ Dat vond ik confronterend aan de lockdown. Al kon ik het door wat er gebeurd is in het verleden relativeren. Oké, je zit thuis en je kan nergens naartoe, maar we hadden het al eens meegemaakt in heel andere omstandigheden. Toen was ze ook nog eens ziek. Het helpt je de dingen te relativeren. Deze keer waren we tenminste gezond”, zegt Elfi.