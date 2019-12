Mogelijk dit weekend al alternatief voor vernielde lichtinstallatie Wintergloed Mathias Mariën

10 december 2019

15u54 3 Brugge Het Genkse bureau Painting with Light hoopt tegen dit weekend een alternatief te installeren voor de lichtinstallatie die maandag vernield raakte.

Hevige rukwinden hebben onherstelbare schade aangericht aan de lichtinstallatie van Wintergloed aan de fontein in het Koning Albert I-park. De installatie werd nochtans berekend en gemaakt om in normale weersomstandigheden optimaal te functioneren. “We doen er alles aan om tegen dit weekend een alternatief te hebben zodat Wintergloed opnieuw in volle glorie te bewonderen is. Veel zal afhangen van het weer de komende dagen", valt vanuit het bedrijf te horen. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het echter afwachten of dat effectief lukt. “Het voordeel is dat het bedrijf installaties achter de hand heeft die meteen te gebruiken zijn. Maar we wachten dus nog af of dit weekend effectief haalbaar is", aldus De fauw. Belangrijk: de rest van Wintergloed blijft momenteel wel gewoon te bewonderen.