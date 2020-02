Moeilijke avondspits in Brugge door twee ongevallen Mathias Mariën

14 februari 2020

17u17 0 Brugge De avondspits in Brugge verliep vrijdagavond bijzonder moeizaam door twee ongevallen in de buurt van het station.

Even na 16 uur gebeurde ter hoogte van de Boeveriepoort een eerste ongeval. Een personenwagen gaf er geen voorrang aan een aankomende bus van De Lijn, waarna het tot een zware aanrijding kwam. Gewonden vielen er – op één passagier met een bloedneus na – evenwel niet. De blikschade was wel groot. Bijna op hetzelfde moment gebeurde nog een ongeval, ditmaal vlakbij de Katelijnepoortbrug. Twee personenwagens reden er in het drukke verkeer op elkaar in. De politie kwam ter plaatse en liet het aankomende verkeer over één rijstrook rijden. Door de twee ongevallen ontstond er heel wat file.