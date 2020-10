Moeder krijgt werkstraf voor messteek in de rug van haar zoon Siebe De Voogt

01 oktober 2020

14u03 0 Brugge Een 51-jarige vrouw uit Brugge heeft 80 uren werkstraf gekregen, omdat ze met een keukenmes in de rug van haar zoon J.T. stak.

De Brugse politie werd op 20 januari vorig jaar naar de woning van J.T. geroepen voor een steekpartij. Bij hun aankomst stond haar zoon aan de voordeur te zwaaien. Hij bleek in zijn onderrug een messteek te hebben van 3 à 4 centimeter. In zijn gezicht waren verscheidene krabbels te zien. De jongeman vertelde dat zijn moeder hem had aangevallen. De agenten troffen haar aan bij de buren. Ze had een keukenmes op zak en gaf toe dat ze gevochten had met haar zoon.

Honden

De man werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij verbleef naar eigen zeggen nog maar sporadisch bij zijn moeder, maar vertelde dat zijn honden nog wel bij haar woonden. De dag van de feiten zou hij naar zijn ouderlijke woning gegaan zijn om nog enkele onkosten in verband met zijn honden af te betalen. Volgens de man ontstond een discussie, omdat hij het geld wilde overschrijven en zijn moeder bleef aandringen op een contante betaling. De ruzie liep compleet uit de hand. Het slachtoffer vertelde de politie dat zijn moeder hem achtervolgde met een keukenmes. Hij zou hebben willen vluchten, maar kreeg toch een messteek te verwerken. Daarna zou hij nog eens met een stok geslagen zijn.

Smartphone

J.T. vertelde een ietwat ander verhaal. Volgens de moeder deden zich in het verleden al heel wat problemen voor met haar zoon. Hij zou roddels rondgebazuind hebben over een van zijn zussen en ook de dag van de feiten slecht over haar gesproken hebben. Toen hij merkte dat zijn moeder hun gesprek aan het opnemen was met haar smartphone, zou hij haar bij de keel hebben gegrepen. De messteek was volgens de vrouw enkel bedoeld om haar zoon buiten te krijgen.

Haar advocaat Mathieu Langerock benadrukte dat zijn cliënte handelde uit onmacht. Hij vroeg de rechter om de gunst van de opschorting van straf. De procureur gaf positief advies voor een opschorting, maar dat vond de rechter donderdag net een brug te ver. Ze legde J.T. een - weliswaar milde - werkstraf op van 80 uren.