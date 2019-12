Moeder en twee kinderen naar ziekenhuis na ongeval op gladde weg Mathias Mariën

12 december 2019

09u59 2 Brugge In de Beverhoutstraat op de grens van Assebroek en Oostkamp liet een bestuurster zich donderdagochtend verrassen op het gladde wegdek.

De vrouw reed even na 8 uur in de Beverhoutstraat, toen het in een bocht mis ging. Door het gladde wegdek ging de wagen aan het slippen en kwam op zijn zij in de weide terecht. De vrouw en haar twee kinderen werden voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.