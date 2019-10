Modernste dierenasiel van het land is klaar, met dank aan erfenis van 1,2 miljoen euro Bart Huysentruyt

08 oktober 2019

08u41 10 Brugge Het Brugse dierenasiel Het Blauwe Kruis neemt vrijdag zijn intrek in een nieuwbouw langs de Krinkelweg. Met vloerverwarming, aparte wasruimtes, ruime hondenhokken en een verblijf voor 150 poezen beschikt Brugge over het modernste dierenasiel van het land. “De erfenis, die ons plots in de schoot werd geworpen, is goed besteed", zegt voorzitter Johan Schoutteet.

15 honden, 42 katten, 6 konijnen, 1 hamster en 1 cavia verhuizen deze week vanuit hun voorlopig onderkomen in de conciërgewoning naar het gloednieuwe dierenasiel in de Krinkelstraat, nabij het crematorium Blauwe Toren. Straks kunnen maar liefst 72 honden, 150 katten en tientallen knaagdieren hier tijdelijk terecht, in afwachting van een nieuw baasje. Dat heeft Het Blauwe Kruis te danken aan een erfenis van een dierenvriendin uit Jabbeke. De dame schonk twee jaar geleden maar liefst 1,2 miljoen euro aan het dierenasiel, om het de kans te geven een nieuwbouw te zetten.

Godsgeschenk

Dat was ook nodig, want het vorige gebouw was versleten en zelfs afgekeurd. Ofwel moest het asiel kleiner worden, ofwel moest er een nieuwbouw komen. “We hadden toen het geld niet om een nieuw gebouw te zetten”, zegt voorzitter Johan Schoutteet. “Die schenking is een godsgeschenk. Wat we hier kunnen realiseren, is fantastisch. We kunnen de komende tientallen jaren verder en beschikken nu over het modernste dierenasiel van het land. Iedereen, van medewerkers tot sponsors en vrijwilligers, is in de wolken met het nieuwe gebouw.”

Vloerverwarming

De vernieuwingsoperatie begon al aan de brug, die een stuk breder en steviger is geworden. Nu kunnen ook hulpvoertuigen er straks over. Eenmaal de brug over, oogt het resultaat fraai: een nieuwbouw van 1.500 vierkante meter, met 32 binnen- en buitenhokken, 22 looprennen en een opvangcapaciteit voor 150 poezen. Elk hondenhok is minimaal 7 vierkante meter groot. “De honden zijn zondag verhuisd, de rest volgt later”, zegt Schoutteet.

Ons asiel werd de afgelopen jaren wat gemeden door de slechte omstandigheden. Zeker in de winter kon het hier heel koud zijn. Nu is dat allemaal verholpen Johan Schoutteet

“Ze krijgen alle comfort: er ligt overal vloerverwarming, via een warmtepomp op elektriciteit. Dankzij die vloerverwarming kunnen de honden nergens meer tegen radiatoren plassen. Ook de poezen zitten comfortabel en kunnen, net als de honden, ook tijdelijk in een nette quarantaineruimte geplaatst worden. Elke ruimte heeft een afzuigsysteem, dat het risico op ziekten beperkt.”

Weer meer dieren opvangen

Een veiligheidssysteem met 34 camera’s draagt ertoe bij dat de vijf werknemers en de dierenarts zicht hebben op alle beestjes.

Op jaarbasis ontfermt het Blauwe Kruis zich over 600 verwaarloosde of afgestane honden. “Dat cijfer hopen we straks weer op te krikken, want ons asiel werd de afgelopen jaren wat gemeden door de slechte omstandigheden. Zeker in de winter kon het hier heel koud zijn. Nu is dat allemaal verholpen. Er is zelfs een mooie wachtruimte voor de bezoekers gecreëerd. Beter konden we niet wensen.” De officiële opening vindt zondag plaats. Dan is iedereen welkom vanaf 13 uur.