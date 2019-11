Mobiliteitsstudie voor Lissewege is duidelijk: “Snelheidsremmer nodig, maar zwaar verkeer valt mee” Ook heraanleg van plein Onder De Toren staat op planning Bart Huysentruyt

06 november 2019

18u22 3 Brugge De mobiliteitsstudie voor Lissewege is duidelijk: er is geen probleem met zwaar verkeer door de dorpskom, maar er moeten wel snelheidsremmers komen in de Romboutsstraat. Tegelijk zal de komende jaren, wellicht pas in 2024, het plein Onder De Toren heraangelegd worden.

Na klachten van burgers over overdreven snelheid en sluipverkeer in Lissewege, nam het stadsbestuur in het voorjaar al maatregelen in Lissewege. In het Lisseweegs Vaartje kwamen er op vier locaties rijwegversmallingen. Die moesten de snelheid reduceren ontmoedigend werken voor het sluipverkeer. In de straat Onder de Toren kwam een proefopstelling: met paaltjes werd op twee plaatsen een wegversmalling gecreëerd. De paaltjes schermden zo ook het voetpad beter af. “Met deze ingrepen werken we verder aan de verkeersleefbaarheid in Lissewege en Zwankendamme”, zegt waarnemend burgemeester Pablo Annys (sp.a). “Nadat in 2018 in de Gijzeleweg een rijbaankussen werd aangebracht en er een introductie kwam van een lokaal vrachtroutenetwerk, investeren we nog in de Ter Doeststraat. Daar komen fietssuggestiestroken en diverse wegversmallingen.”

De evaluatie van de maatregelen uit het voorjaar is intussen gebeurd en tonen een paar opmerkelijke vaststellingen aan. “We hebben tellingen georganiseerd in de Ter Doeststraat, Lisseweegsesteenweg en Lisseweegs Vaartje”, legt Annys uit. “Daaruit blijkt dat er geen probleem is met zwaar verkeer in de dorpskern. Ik weet dat die perceptie leeft in Lissewege, maar uit de studie blijkt dat slechts 0,5 procent van het verkeer vrachtwagens zijn. Dat zijn dan nog wagens die laden en lossen voor de horeca of in de gemeente moeten zijn voor bouwwerken.”

De snelheidsremmende ingrepen worden allemaal positief geëvalueerd door de verkeerscommissie. “We realiseren een bijkomend verkeersplateau in de Romboutsstraat”, zegt Annys. “De knip in diezelfde straat, die we vooraf ook bekeken hebben, is niet weerhouden omwille van mobiliteitsredenen.” Wel op de planning staat een heraanleg van het centrale plein Onder de Toren, letterlijk het centrale marktplein van Lissewege onder de kerktoren. “We willen Lissewege nog mooier maken”, zegt Annys.

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) is de realisatie van een heraangelegd plein nog niet voor meteen. “Het is niet weerhouden voor de komende drie jaar”, zegt ze. “We willen vooral vermijden dat er veel hinder zou ontstaan voor de horecazaken, die in Lissewege goed draaien en een mooi terras hebben. Er zal dus vooraf grondig overlegd worden met hen en ook met de organisatoren van de Beeldenroute. Als het plein heraangelegd wordt, zal dat niet voor 2023 zijn.”