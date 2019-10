Miss Tourism Queen promoot België in internationale finale: “Maar eerst Brugge bezoeken, is onontbeerlijk” Bart Huysentruyt

22 oktober 2019

17u36 0 Brugge De Belgische laureate van Miss Tourism Queen heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Brugge.

In het Belfort kreeg ze een verwelkoming van schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a) en schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). De Brusselse Malaury Conséquence maakte op die manier kennis met Brugge. Ze zal eerstdaags België vertegenwoordigen op de internationale finale in Thailand en wil ons land daar promoten. “Daarom bezoek ik vooraf een aantal steden en monumenten, zodat ik me perfect kan kwijten van mijn taak”, vertelt ze. “Brugge is zonder twijfel een van de mooiste plekjes van ons land en het is altijd een voorrecht om hier te komen. Het is dit keer extra speciaal, omdat ik voor dit bezoek ontvangen word door een delegatie van de stad.”