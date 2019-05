Miss België bezoekt Meifoor én foorradio Bart Huysentruyt

21 mei 2019

20u38 0 Brugge Miss België Elena Castro Suarez bezocht op dinsdagavond de Brugse Meifoor.

Dat deed ze op uitnodiging van Bruggeling Peter Warlop, die al negen jaar live radio verzorgt op de Meifoor. Hij heeft een studio in het midden van alle kermisgeweld. Het radiostation is in Brugge bekend als Star FM en is te beluisteren op 107.7. “Ik ontvang graag bekende Bruggelingen en bekende Vlamingen in mijn studio tijdens de Meifoor”, vertelt Peter Warlop. “Elk jaar opnieuw valt het op dat veel mensen graag komen vertellen waarmee ze bezig zijn en wat hun ervaringen zijn op de kermis. Heel leuk om te horen.”