Minstens twee derde van bewoners besmet met coronavirus in Brugs woonzorgcentrum, waar al 21 mensen stierven: ook groot deel personeel test positief Mathias Mariën

14 april 2020

18u25 46 Brugge In het zwaar getroffen woonzorgcentrum Westervier in Brugge zijn minstens twee derde van de bewoners besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de testen. Ook een derde van het personeel testte positief. Mogelijk loopt het aantal nog op, aangezien de directie aandringt dat de negatieve testen opnieuw worden uitgevoerd omdat er een verkeerde handleiding werd meegeleverd. “Dit resultaat toont alleen maar aan dat alle bewoners en personeelsleden in woonzorgcentra allemaal moeten getest worden”, zegt overkoepelend directeur Dirk Lips.

Westervier is sinds een kleine twee weken zwaar getroffen door het coronavirus. Ondertussen stierven er al 21 van de 118 bewoners. Nu blijkt dat ook het merendeel van de bewoners besmet is met het virus. “Afgelopen donderdag namen we de tests af. Voor ons woonzorgcentrum ging het om 90 testafnames van bewoners. Hiervan zijn 54 bewoners positief getest. Een deel onder hen vertoonde geen symptomen. Daar komt nog eens bij dat eerder al negen bewoners positief testten. Het totale aantal komt dus op 63”, vertelt Dirk Snauwaert, directeur van het woonzorgcentrum Westervier.

Besmet personeel

Het virus heeft zich ondertussen ook verspreid onder het personeel van het Brugs woonzorgcentrum. In totaal werden 95 medewerkers getest, waarvan er 27 positief bleken te zijn, waarbij velen zonder symptomen. Intussen werden de bewoners en hun contactpersonen alsook de medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de afgenomen testen. “Ondanks de fout van de overheid, die ons de verkeerde handleiding van testafname bezorgde, kunnen we met zekerheid zeggen dat de testen die positief zijn ook correct zijn. Dat kan je niet zeggen van de resultaten van de negatieve testenafnames”, zegt Snauwaert. De directeur verwijst hier naar het risico op vals negatieve resultaten door de keelswabs in de neus te gebruiken.

Werking aanpassen

Nu het woonzorgcentrum zicht heeft op de toestand, kan de werking bijgestuurd worden. “We doen dit in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts en met de arbeidsgeneesheer. Beiden dringen er op aan dat de negatief getesten opnieuw kunnen worden getest met de juiste swabs”, aldus de directeur. Mogelijk loopt het aantal besmettingen in het woonzorgcentrum dus nog verder op. Dirk Lips, algemeen directeur van vzw Curando, is dan ook duidelijk. “Dit resultaat ondersteunt de stelling dat symptoomloze bewoners en personeel in de woonzorgcentra dringend getest moeten worden. Dat geldt ook voor stagiaires die binnenkort – als de scholen terug opengaan – in de ruime zorgsector tewerkgesteld zullen worden. Hun aanwezigheid vormt dan een extra risico voor de gezondheid van onze bewoners.”