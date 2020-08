Minister bezoekt jonge radiomakers van Radio Binnenstad: “Jong geleerd is oud gedaan” Bart Huysentruyt

27 augustus 2020

18u25 0 Brugge Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bracht donderdag een bezoek aan het project Radio Binnenstad van vzw De Batterie en vzw Binnenstad in Brugge. Het project brengt kwetsbare jongeren in contact met elkaar en hun omgeving door het maken van radio.

Met het Vlaamse actieplan ‘Generatie Veerkracht’ neemt de Vlaamse regering gerichte acties om kinderen en jongeren beter te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Eén van de speerpunten in het plan is een projectoproep van 2,1 miljoen euro waarbij vzw’s projecten kunnen indienen om in dit kader te werken. Radio Binnenstad kreeg zo 41.000 euro van Vlaanderen.

Het radiostation op de frequentie van Villa Bota is in heel Brugge te horen. Kinderen tussen 9 en 12 jaar maken er wekelijks radio. “Kwetsbare jongeren krijgen elke week de skills van het radio maken aangeleerd”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die zelf ook even mee radio maakte. “Jong geleerd is oud gedaan. Hier zitten mogelijk toekomstige radio-deejays aan de draaiknoppen." Nog dit: de kinderen mochten niet herkenbaar op de foto.