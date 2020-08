Minister bezoekt haven van Zeebrugge: “Verbetering van estuaire vaart is prioritair” Bart Huysentruyt

25 augustus 2020

17u05 0 Brugge Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) bracht dinsdag een bezoek aan de haven van Zeebrugge. De minister kreeg een overzicht van de havenactiviteiten in Zeebrugge, en een toelichting over de toekomstplannen van de haven.

Uiteraard ging de meeste aandacht tijdens het gesprek naar de belangrijkste beleidsdossiers. Het belang van een snelle voortgang van het Complex Project Nieuwe Zeesluis, werd toegelicht en benadrukt. “We willen hier zo snel mogelijk starten met de bouw van de nieuwe sluis", zegt Peeters. “Maar net zo belangrijk is de verbetering van de estuaire vaart. Het havenbestuur en de Zeebrugse havengemeenschap pleiten voor het realiseren van een volwaardige verbinding op het Europees binnenvaartnetwerk. Vooral het verder ontwikkelen van de estuaire vaart kan de sleutel zijn voor een oplossing op korte termijn.”

De haven van Zeebrugge is een maritieme draaischijf die verantwoordelijk is voor het jaarlijks verhandelen van 46 miljoen ton goederen. De kusthaven is een van ‘s werelds belangrijkste roll-on/roll-off havens, en staat bekend als een volledig uitgeruste diepzeecontainerhaven. Het aanbod van zowel intra-Europese als intercontinentale diensten maakt van Zeebrugge een belangrijke toegangspoort tot de Europese markten. Met jaarlijks 2,9 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld.