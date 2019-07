Minder transmigranten opgepakt in eerste zes maanden van dit jaar Siebe De Voogt

03 juli 2019

20u03 6 Brugge In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in West-Vlaanderen minder transmigranten opgepakt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van provinciegouverneur Carl Decaluwé. Ruim de helft werd geklist in de haven van Zeebrugge.

Van januari tot en met juni werden dit jaar 2.658 transmigranten opgepakt in de provincie. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode nog 2.822. Nochtans lagen de cijfers begin dit jaar nog een pak hoger dan in 2018. In januari, bijvoorbeeld, werden in West-Vlaanderen nog 678 transmigranten opgepakt in vergelijking met 331 het jaar voordien. Vanaf maart zakte dat aantal echter aanzienlijk. Zo werden in juni nog 355 transmigranten in de boeien geslagen, tegen 452 vorig jaar. Het merendeel van de transmigranten is afkomstig uit Eritrea: zowat zes op de tien. De haven van Zeebrugge blijft dan weer de meest populaire aantrekkingspool. Daar werd ruim de helft, zowat 54 procent, van de transmigranten in de provincie opgepakt.