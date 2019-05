Minder parking, maar meer zitbanken aan Genthofpleintje Bart Huysentruyt

31 mei 2019

12u09 0 Brugge In het Genthof is het pleintje ter hoogte van basisschool GO! Brugge Centrum heringericht.

Auto’s stonden er vroeger dikwijls deels op het voetpad en deels op de rijweg en hinderden zo voetgangers en fietsers uit tegenovergestelde richting. “Door een plaatselijke wegenisingreep is de rijweg versmald en het voetpad verbreed, waardoor het fysiek niet langer mogelijk is om te parkeren. Andere ingrepen die de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhogen, zijn het zebrapad en de fietssuggestiestrook in tegenovergestelde richting”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Door de uitbreiding van de verharding is er ruimte voor twee zitbanken. Een muurtje zorgt voor een duidelijke scheiding tussen zitruimte, voetpad en groenzone. Fietsen kunnen geparkeerd worden in één van de drie fietsbeugels. Een hinkelspel zorgt voor een extraatje nabij de school.