Minder klachten over parkeren, meer over openbare werken in 2019 Bart Huysentruyt

28 april 2020

14u57 0 Brugge De Brugse Ombudsman heeft in 2019 negen procent meer klachten behandeld dan het jaar voordien. Inwoners hadden het meeste problemen met de dienst Openbaar Domein, het aantal klachten over parkeren is fel gedaald.

In 2019 behandelde de dienst Ombudsman 288 tweedelijnsklachten. Dat is een stijging van 9 procent in vergelijking met 2018. De reorganisatie van de Wegendienst, de Groendienst en de dienst Stadsreiniging tot één grote, eengemaakte cluster Openbaar Domein heeft de cijfers voor 2019 sterk beïnvloed. “De bedoeling van deze fusie is het openbaar domein efficiënter te beheren”, zegt ombudsman Marc Carlier. “Zoals elke grote reorganisatie vertoonde ook de eenmaking van de cluster Openbaar Domein kinderziekten. Het gevolg was dat de dienst Ombudsman niet minder dan 118 klachtdossiers heeft behandeld waarbij de cluster Openbaar Domein betrokken was. Dat staat voor bijna 41 procent van alle behandelde klachtdossiers in 2019. In 68 dossiers of 57,6 procent werd een tekortkoming vastgesteld. Ondertussen is de fusie verder bijgespijkerd en lijkt het probleem van de baan.”

Nauwelijks onvrede over politie

Andere klachten bleven vrij beperkt. De voorbije jaren viel onvrede over parkeren op. “Dat is nu fel afgenomen”, zegt Carlier. “Het ziet ernaar uit dat de Bruggeling vertrouwd is geraakt met de nieuwe parkeerorganisatie. Wie gefrustreerd is omdat hij een parkeerretributie kreeg, kan al eens ongegrond klagen.”

Tot slot ziet ook de politie haar klachten dalen tot nog zo’n 29. “Dat aantal heeft zich in enkele jaren gehalveerd”, besluit Carlier.