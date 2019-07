Minder hinder door beats van Wecandance? Nieuw meetsysteem moet daarvoor zorgen Bart Huysentruyt

13u50 0 Brugge De stad Brugge gebruikt binnenkort een nieuw geluidsmeetsysteem om decibels te meten op festivals. Met het programma Metrao moet dat een stuk accurater kunnen. Het wordt voor het eerst ingezet tijdens het Wecandance-festival in Zeebrugge.

Dat festival met 15.000 bezoekers op het strand vindt tijdens het tweede weekend van augustus plaats. “De organisator vroeg, zoals dat gebruikelijk is voor muziekfestivals en -optredens, een afwijking op de geluidsnormen aan,” zegt schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V). Bij het verlenen van een afwijking op de geluidsnormen, houdt de stad rekening met een aantal criteria zoals het aantal bezoekers, de locatie, de duur en het tijdstip en het aantal klachten in het verleden. “Vanuit het stadsbestuur kunnen we dus beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de muziekactiviteit. We proberen hierbij een evenwicht te vinden tussen de garantie van een kwaliteitsvol evenement door een goede muziekbeleving, beperken van hinder voor omwonenden en bescherming van de bezoekers tegen gehoorschade,” vult Demon nog aan.

De organisatoren van het festival namen al een aantal electro-akoestische maatregelen om de geluidsuitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren, terwijl de gewenste geluidsniveaus bij de podia gegarandeerd blijven. Die maatregelen bestaan onder andere uit het toepassen van digitale mixers met ingebouwde limieten en een registrerend meetsysteem. “Nieuw is dat er moet gebruik gemaakt worden van het geluidsmeetsysteem Metrao. Dat is een continu registrerend meetsysteem. Alle podia krijgen bij de mengtafel een meetstation en er worden een aantal meetstations op strategische plekken in de omgeving geplaatst. De meetplaatsen worden in overleg met de dienst Leefmilieu vastgelegd”, zegt Demon.

De stad test het systeem in Zeebrugge uit, met aangepaste normen ter hoogte van de woningen op de Zeedijk. Helemaal nieuw is het systeem niet. Het werd onlangs nog gebruikt bij Laundry Day en Summerfestival in Antwerpen.