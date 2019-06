Milde straffen voor Georgische tabaksdieven die tientallen feiten pleegden bij Colruyt “door hun verslaving”



Siebe De Voogt

27 juni 2019

13u39 0 Brugge Drie Georgiërs zijn door de Brugse strafrechter mild gestraft in twee dossiers rond tabaksdiefstallen in verschillende filialen van Colruyt. De winkeldieven verklaarden verstokte rokers te zijn en pleegden de feiten naar eigen zeggen “door hun verslaving”.

In een eerste dossier kreeg een 40-jarige Georgiër donderdagmorgen 18 maanden cel met uitstel voor elf diefstallen. De man werd op 8 januari dit jaar betrapt in de Colruyt in Brugge. Hij probeerde er tabak te stelen. Het onderzoek bracht aan het licht dat de Georgiër nog tien andere diefstallen pleegde in de Colruyt-filialen van onder meer Gent, Aalter, Tienen en Puurs. In totaal maakte hij daarbij 2.664 euro aan tabak buit. Hoewel hij toesloeg in gans Vlaanderen, bleef Konstantine B. beweren dat hij zelf alles oprookte. “Een stukje deelde hij ook uit in het asielcentrum waar hij verbleef”, stelde zijn advocate.

Ook in een tweede dossier beweerden twee Georgische dieven feiten te hebben gepleegd door hun verslaving. Een 36-jarige man kreeg 36 maanden cel, waarvan 10 effectief, voor twaalf diefstallen. Hij werd begin januari geklist in de Colruyt in Brugge. Zijn kompaan kon ontkomen, maar werd herkend op camerabeelden. De 36-jarige Georgiër kreeg donderdagmorgen 30 maanden cel, waarvan 8 effectief, voor acht gelukte feiten en twee pogingen. Beide winkeldieven moeten aan Colruyt zo’n 2.600 euro schadevergoeding betalen.