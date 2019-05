Milde straf voor cannabisverslaafde met gans wapenarsenaal in huis Siebe De Voogt

23 mei 2019

13u15 4 Brugge Een 50-jarige Bruggeling heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel met uitstel gekregen voor het bezit van cannabis en verboden wapenbezit. K.H. had nochtans een opmerkelijke uitleg klaar voor de vuurwapens die bij hem thuis lagen. “Ik las op internet dat er oorlog zou uitbreken”, stak hij de draak met de politie.

Het onderzoek naar K.H. (50) en zijn vriendin K.D. (36) ging al in oktober 2014 van start. De Brugse politie had info gekregen dat de man met de hulp van een Nederlandse organisatie cannabis invoerde. Het gerecht luisterde zijn telefoonverkeer af en zette ook verschillende observaties op. Pas op 13 oktober 2017 werd een huiszoeking uitgevoerd. “Binnen hing een doordringende geur van marihuana, maar konden we maar 11 gram cannabis aantreffen”, sprak de procureur in de Brugse rechtbank. Veel indrukwekkender was het wapenarsenaal dat de speurders in het huis ontdekten. “Drie vuurwapens zaten in een rugzakje naast z’n bed. Op de schouw en in een kast lag munitie en ook in de bekleding van het achterportier van z’n wagen zat een pistool verstopt.”

Het gerecht kon nooit aantonen dat het koppel drugs verkocht. De man kreeg 2 jaar geleden al eens 2 jaar cel voor het dealen van cannabis en kreeg daar donderdagmorgen nog eens 6 maanden met uitstel boven op. Nochtans had hij voor de wapens in z’n huis een opvallend uitleg klaar. “Ik las op internet dat binnen enkele dagen oorlog zou uitbreken”, verklaarde K.D. bij z’n arrestatie. Zijn vriendin werd voor drugsbezit veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel. Het koppel kreeg elk ook een geldboete van 8.000 euro, waarvan 800 effectief.