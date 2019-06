Mike en ‘FCB vrienden’ overtuigen zelfs Sven Ornelis in hun strijd tegen kanker Mike Vermaut verloor beide ouders aan kanker en wil iets terugdoen voor goed doel

Bart Huysentruyt

14 juni 2019

14u05 0 Brugge “We waren volop bezig met de voorbereidingen van onze trouw in 2015, toen mijn beide ouders in nog geen twee maanden overleden aan kanker", zegt Mike Vermaut uit Brugge. Sindsdien wil hij iets terugdoen voor mensen die tegen de ziekte vechten. “Zelfs radiodeejay Sven Ornelis, ook een fan van Club Brugge, doet mee”, glundert hij.

“Ik ben papa geworden in 2015. Mijn zoontje was nog maar één maand oud toen mijn mama gestorven is aan lymfeklierkanker. Dat was een bijzonder zware klap, omdat de behandeling aanvankelijk goed aan sloeg en het er naar uit zag dat mijn moeder de ziekte zou overwinnen”, vertelt Mike Vermaut. “Op twee weken tijd is het dan helemaal omgedraaid en is ze gestorven... Twee maanden later verloor ik mijn vader aan darmkanker. In zijn geval was het van bij aanvang duidelijk dat het terminaal was. Om op toch relatief jonge leeftijd je beide ouders te verliezen, zo vlak bij elkaar, is bijzonder hard. Wij waren volop bezig met de voorbereidingen van onze trouw die voor datzelfde jaar gepland was. Hoe moeilijk het ook was, we moesten vooruit. Ik was de begrafenis van mijn ouders aan het regelen en tegelijk was mijn vrouw bezig met de voorbereidingen van de trouw. Dit was wat mijn ouders wilden: de trouw moest doorgaan. Sinds we die rollercoaster van emoties hebben meegemaakt, willen we iets terugdoen ten voordele van lotgenoten, mensen die tegen kanker vechten.”

In 2017 richtte Mike Vermaut, samen met zijn vrienden Angelo Vandewiele en Thomas Debruyn, de FCB Vrienden op. “We namen voor het eerst deel aan de Levensloop, een loopwedstrijd ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Dat was goed voor een opbrengst van bijna 5.000 euro. Vorig jaar verliep het nog wat vlotter en haalden we 8.500 euro op. Nu zien we het grootser", zegt Vermaut, een stoere FCB-supporter met een klein hartje.

Geld inzamelen doen de vrienden door meer activiteiten te organiseren en een vzw op te richten. “Nu hopen wij om onze dromen waar te maken door de Stichting tegen Kanker zoveel mogelijk te steunen met geld dat we op leuke manieren willen verzamelen. We willen mensen samen brengen en een leuke tijd geven, zo ook onze eerste ‘Foute fuif’ op 22 juni.”

Die fuif vindt plaats in zaal Het Entrepot in Brugge. Op de affiche staan The Confetti’s 2.0, Yves Segers en Sven Ornelis. Die laatste doet zelfs op Facebook een oproep om massaal aanwezig te zijn. “Sven Ornelis is, net als wij, een grote fan van Club Brugge. We zijn blij dat hij mee op de kar springt. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. We proberen op die manier een aardige cent te kunnen overhouden om tijdens de Levensloop te kunnen schenken aan de Stichting tegen Kanker.”