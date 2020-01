Miguel Van Damme reageert op nieuwe opdoffer in strijd tegen leukemie: “We geven niet op, al zal het zéér moeilijk worden” Mathias Mariën

25 januari 2020

12u29 34 Brugge Slecht nieuws over Cercle-doelman Miguel Van Damme. De voetballer ligt opnieuw in het ziekenhuis en is hervallen in zijn strijd tegen leukemie. “Het zal zéér moeilijk worden, maar ik geef niet op”, reageert de voetballer.

Van Damme voert al jaren een zware strijd tegen kanker en herviel eerder al eens. Toch bleef de doelman van de vereniging vechten. Enkele maanden geleden onderging hij een transplantatie nadat de dokters een ‘perfecte match’ hadden gevonden als donor. Vrijdagavond kreeg Cercle Brugge echter slecht nieuws te horen. De doelman ligt opnieuw in het ziekenhuis nadat dokters slechte cellen vaststelden in zijn lichaam. Midden vorige week kreeg Van Damme tijdens het gala van de Gouden Schoen nog een bemoedigende boodschap van de wereldberoemde doelman Iker Casillas.

Applaus in 16de minuut

Net nu maakt Cercle Brugge bekend dat ze de handen in elkaar slaan met de stichting ME TO YOU. Samen gaan beide partijen een structureel partnership aan met de doelstelling om de bewustwording én het onderzoek naar leukemie of bloedkanker meer onder de aandacht te brengen. Het constructieve partnership zal net voor de start van Cercle Brugge-Anderlecht van komende zondag om 14u30 worden afgetrapt. De vereniging roept alle supporters op om in de 16de minuut één minuut te applaudisseren - verwijzend naar het rugnummer van Miguel Van Damme. De doelman heeft ondertussen zelf gereageerd. “Ik ben hier met niet zo’n goed nieuws. Dinsdag hebben ze een ruggenmergpunctie afgenomen ter controle. De dokters hebben opnieuw leukemiecellen aangetroffen in mijn ruggenmerg. Wat betekent dat ik terug herval en opnieuw in behandeling moet”, deelt Van Damme mee. “Vanaf dinsdag weten we daar meer over. Het zal zeker niet makkelijk worden. Heel moeilijk zelfs ... Ik zal zeker niet opgeven en proberen er alles aan te doen om er weer door te komen. Maar het zal zéér moeilijk zijn. Ze zeggen toch derde keer, goede keer dus ja ... We doen ons best. Never give up.”

Klap voor Cercle

Bij Cercle Brugge reageren ze aangedaan. “Een enorme klap voor Miguel, voor zijn vrouw Kyana en voor zijn familie.”, zegt CEO Marc Vanmaele. “Ook hier bij Cercle zijn wij allemaal heel erg ontdaan. We hadden nog maar pas onze communicatie verstuurd over de actie die we tegen Anderlecht plannen, om in minuut 16 - het rugnummer van Miguel - een hartverwarmend applaus van de tribunes te laten rollen. Dit kadert in een samenwerking die we hebben opgezet met de Stichting “Me To You” die sinds enkele jaren leukemiepatiënten steunt in hun strijd tegen de ziekte. We hebben even overwogen om die actie af te blazen, maar finaal kwamen we tot de conclusie dat het mentaal misschien nét goed zal zijn voor Miguel om hem op die manier toch onze steun en die van de hele voetbalwereld te betuigen.” In de groen-zwarte kleedkamer zijn er maar enkele spelers van vorig seizoen overgebleven die met Miguel Van Damme getraind en gespeeld hebben: Taravel, Hazard, De Belder, Omolo, Hoggas, Ueda en Vitinho. Zij werden door coach Storck op de hoogte gebracht.