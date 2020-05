Middenschool zal toch Dwars door Brugge lopen: “Dat we voor het eerst in 40 jaar niet deelnemen, laten we niet gebeuren” Bart Huysentruyt

06 mei 2020

17u12 0 Brugge De Middenschool Brugge Centrum, behorend tot de Impact Scholengroep, doet komende zondag wél mee aan Dwars door Brugge. Op Moederdag zou de veertigste editie plaatsvinden, maar door de corona-maatregelen gaat de loopwedstrijd niet door.

“Dat wij voor het eerst in 40 jaar niet zou deelnemen, leek onmogelijk’, zegt directeur Rob Jonckheere, “dus lopen we dit jaar wel degelijk, al wordt het anders dan anders." Hij lanceerde een oproep, gericht aan alle leerlingen, hun ouders en het hele schoolteam, om hun eigen ’blijf in uw kot’- Dwars door Brugge te lopen of te wandelen.

Deelnemers kunnen kiezen voor een afstand van 5 km of 15 km. Leerlingen die deelnemen, posten een actiefoto en een foto van het zelfgekozen parcours via een running app in de uploadzone van het vak L.O. op Smartschool. “Tempo speelt geen enkele rol. Wel is het belangrijk om de veiligheidsregels van de overheid te volgen", zegt Jonckheere.