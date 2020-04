Middenin de coronacrisis opent nieuwe Proxy Delhaize in Brugge: “Ideale locatie” Bart Huysentruyt

09 april 2020

16u38 0 Brugge Aan het Astridpark in Brugge is donderdag een nieuwe Proxy Delhaize-supermarkt geopend. Met een beetje vertraging weliswaar, maar toch in volle coronacrisis. “We wilden absoluut openen”, zegt winkelverantwoordelijke Laura Debever.

Proxy Delhaize Brugge Park telt zes medewerkers, 450 vierkante meter verkoopoppervlakte, 6.500 producten en drie kassa’s. Het nieuwe Proxy-winkelconcept wordt vooral gekenmerkt door ruime gangpaden, sfeervolle verlichting, warm kleurgebruik en een aanbod dat gemak centraal wil stellen. Bij het binnenkomen ontdekt de klant een ruime keuze aan de lekkerste, gezondste en gemakkelijkste maaltijden. Denk bijvoorbeeld aan de aperitiefhoek, de verse sushi en maaltijdsalades. In de bakkerij-afdeling worden de hele dag door ter plaatse vers brood en koeken afgebakken. “Daar zijn we echt trots op”, zegt Laura Debever, de zelfstandige uitbater. “Het brood wordt meermaals per dag ter plaatse gebakken waardoor we dus altijd supervers brood kunnen aanbieden, zelfs ’s avonds.” In de afdeling beenhouwerij vindt de klant een ruim assortiment van vers vlees en charcuterie. In de visrayon vind je de lekkerste soorten vis en zeevruchten. Elke maand worden het wijnassortiment vernieuwd. De winkel heeft ruime openingsuren: elke dag van 8 tot 19 uur, ook op zon- en feestdagen.