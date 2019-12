Middelbare school De Passer voert schakeljaar in Bart Huysentruyt

26 december 2019

09u54 0 Brugge De Passer, een gemeenschapsschool voor buitengewoon secundair onderwijs, voert een schakeljaar in.

Dat gebeurt niet in de Passer, maar in het gebouw in de Spiegelrei 15 in Brugge. Op die manier benadrukt de school de zelfstandigheid van de leerlingen die met het schakeljaar een nieuw hoofdstuk starten. “Niet iedereen weet na het zesde secundair al precies welke richting uitgegaan: verder studeren, werk zoeken, zelfstandig gaan wonen of niet”, legt directeur Ine Vanmoortel uit. “IIn het schakeljaar worden leerlingen begeleid naar die keuze. De begeleiding is maatwerk, want ze speelt in op de persoonlijke situatie van de leerling. Maar er worden ook leerplandoelen nagestreefd, workshops ingelast, een leefweek ingericht… alles om leerlingen hun intern kompas te laten vormen.”