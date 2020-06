Metershoge eik valt in voortuin langs Paalbos Mathias Mariën

12 juni 2020

17u09 0 Brugge In het Paalbos in Assebroek is vrijdag even na 13 uur een metershoge eik naar beneden gevallen.

De boom was ongeveer 15 meter hoog en belandde in de voortuin van een buurtbewoner. De brandweer kwam ter plaatse en zaagde de eik in stukken. De schade bleef beperkt tot het voortuintje. Gewonden vielen er niet.