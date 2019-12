Meteen volle parkings tijdens eerste kerstshoppingweekend in Brugge: “Toch werkt ons plan perfect” Bart Huysentruyt

08 december 2019

18u22 0 Brugge Het eerste autovrije kerstshoppingweekend in Brugge had alles: overvolle parkeerplaatsen, drukbevolkte bussen én een flinke omzet voor de handelaars. Files zoals vorig jaar vermijden, lukte niet helemaal. “Al werkte ons parkeerplan toch wel perfect”, vindt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Je kan er gif op innemen dat de shoppingweekends ook dit jaar weer megadruk worden in Brugge. Dat was zaterdag en zondag meteen duidelijk. Populaire parkings als ‘t Zand en het Station stonden snel vol, net als de meeste andere ondergrondse parkeerplaatsen. Een perfecte test voor het Brugse eindejaarsplan, waarbij randparkings ingezet worden om kerstshoppers zorgeloos op hun bestemming te brengen. Die randparkings bleken eveneens al goed gebruikt. “Onze kerstmarkt lokt jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers: dat veroorzaakt een enorme drukte in aanloop naar Kerstmis en Nieuwjaar”, zegt Piet Vanderyse van het Brugs Handelscentrum.

Ironisch genoeg was het Sinterklaas die, zelfs in het weekend na 6 december, nog de show kwam stelen tijdens het eerste kerstshoppingweekend. Het was een stunt van de organisatoren van de Verloren Hoekfeesten, die zoets en lekkers kwamen uitdelen aan de kinderen.

Met 60.000 bezoekers per dag zijn de shoppingdagen in Brugge drukker dan de Heilig Bloedprocessie. “Het moet een plezier zijn om in Brugge te shoppen”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “We steken veel energie in de kerstbeleving, maar we willen niet dat die gepaard moet gaan met parkeerstress.”

Waggelwaterparking

Om het winkelen aangenaam te maken, is de binnenstad nog tien dagen autovrij tussen 13 en 18 uur. Dat gebeurt op 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28 en 29 december en op 2 en 3 januari 2020. Parkings zoals Biekorf en Zilverpand zijn tijdens die momenten niet of nauwelijks bereikbaar. Andere parkings zijn dat uiteraard wel. Er wordt aangeraden om voor randparkings te kiezen, zoals Vives (430 plaatsen) of het AZ Sint-Jan (1.750 plaatsen). Ook de nieuwe Waggelwaterparking (183 plaatsen) is een optie. Gratis shuttlebussen brengen je naar de binnenstad en terug. “Je kan het gedrag van de mensen niet helemaal voorspellen, maar we proberen toch iedereen naar die randparkings te krijgen. Dat lukt ook aardig. Veel mensen hebben de voorbije jaren geleerd dat het toch makkelijker is om voor die optie te kiezen. Alle files vermijden, is niet eenvoudig”, zegt De fauw.

De Lijn zet tijdens de shoppingweekends in totaal 18 accordeonbussen extra in. Op zaterdag zijn dat zeven bijkomende bussen, op zondag elf: goed voor 2.700 plaatsen samen. Terwijl vorig jaar nog geklaagd werd over de kerstversiering in Brugge, was er dit keer opvallend veel positiefs over te horen. De nieuwe opstelling op de Markt, gecombineerd met de belevenissen aan het Minnewater, viel in de smaak.