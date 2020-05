Met maximum 300 mensen op de markt: ook woensdagmarkt verhuist naar ‘t Zand Bart Huysentruyt

15 mei 2020

11u24 13 Brugge Als vanaf volgende week de openbare markten weer toegelaten zijn, zullen zowel de zaterdag- als woensdagmarkt op ‘t Zand plaatsvinden, met een maximum van 300 mensen op het plein.

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat vanaf maandag 18 mei openbare markten weer toegelaten worden onder strikte voorwaarden. Zo is er onder meer een opgelegde beperking van maximaal 50 kramen. “Er zullen voldoende medewerkers ter plaatse zijn om alles in goede banen te leiden. Deze mensen zullen ook de bezoekers de nodige veiligheidsinstructies meegeven”, zegt schepen van Economie Pablo Annys (sp.a).

De eerste zaterdagmarkt is er op 23 mei, de woensdagmarkt op 20 mei verhuist naar ‘t Zand. “Daar hebben we meer ruimte", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We zijn hiervoor volop bezig de opstellingsplannen te hertekenen waarbij we een vlotte en veilige circulatie voor ogen houden. Dit betekent dat we waar nodig werken met eenrichtingsverkeer. Dit zal aangeduid worden met pijlen op de grond. Er komen in- en uitgangen waar we constant tellen hoeveel volk aanwezig is, want er geldt een limiet van een maximaal aantal aanwezigen in functie van de oppervlakte van de markt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er op ’t Zand maar 307 personen tegelijk mogen aanwezig zijn.”

Voeding, bloemen en planten

Alle kramen staan opgesteld met zes meter tussenruimte en de wangelgangen zijn minimaal acht meter breed. “We deden een rondvraag om te weten welke marktkramers op zaterdag willen opstarten”, zegt Annys. “Daaruit blijkt dat de vraag voor heropstart het grootst is bij voeding en bloemen en planten. We herbeginnen dan ook met het aanbieden van deze kramen, want hier kunnen we ook meer de afstand tussen klant en marktkramer garanderen. De consument komt zelf weinig in rechtstreeks contact met de goederen van deze kramen. De marktkramers die niet kunnen deelnemen aan het marktgebeuren krijgen van stad Brugge een attest om een hinderpremie aan te vragen.”

De verkoop van verse vis op de Vismarkt start terug op de normale locatie plaatsvinden vanaf woensdag 20 mei. De folklore- en ambachtenmarkt volgen de regels van de hogere overheid en worden afgelast tot en met 30 juni 2020.