Met enkele maanden vertraging opent dan toch de nieuwe bib van Sint-Michiels: “De dozen met de boeken zijn het zwaarst” Bart Huysentruyt

02 september 2020

17u14 0 Brugge Met enkele maanden vertraging door het coronavirus opent bibliotheek Xaverianen op zaterdag 5 september om 9.30 uur eindelijk de deuren voor het publiek. Zo’n 26.000 materialen zijn de voorbije weken verhuisd. “Het gebouw is een voorbeeld op vlak van kwalitatieve architectuur én duurzaam bouwen”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V).

De bibliotheek in het oude gemeentehuis in de Rijselstraat ging al dicht op maandag 24 augustus. Tussen 24 augustus en nu is met man en macht gewerkt om de 26.712 uitleenbare bibliotheekmaterialen van de oude naar de nieuwe bibliotheek verhuisd te krijgen. “Een hels karwei, want zoals iedereen die al eens verhuisd is weet: de dozen met de boeken zijn het zwaarst”, knipoogt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Met bibliotheek Xaverianen is het grootste euvel van de oude bibliotheek weggewerkt: plaatsgebrek. In het nieuwe gebouw, dat gedeeld wordt met de sporthal, komt niet enkel de bibliotheekcollectie beter tot haar recht. Er is eindelijk ook ruimte om activiteiten in de bib te organiseren, al dan niet in samenwerking met de nabijgelegen hogescholen in Sint-Michiels. En ook de klassen uit het basisonderwijs in Sint-Michiels kunnen straks, als de coronamaatregelen verder versoepeld zijn, naar behoren in de bibliotheek ontvangen worden.

Lidgeld online

“Niet enkel de ruimte is uitgebreid, ook de dienstverlening verbetert in de nieuwe bibliotheek”, gaat Blontrock verder. “Zo werkt ook de bibliotheek van Sint-Michiels voortaan met een zelfuitleensysteem. Nieuw is ook de mogelijkheid tot online betalen van lidgeld of andere kosten. Dit laatste niet enkel in Sint-Michiels, maar in het hele Brugse bibliotheeknetwerk.”

+ 30 procent

Dat het oplevert om in de infrastructuur van bibliotheken te investeren, bleek eerder al uit de verbouwingen van de drie andere grote filialen uit het netwerk van de Openbare Bibliotheek Brugge: De Zorge (Sint-Kruis), Daverlo (Assebroek) en Sint-Andries. Daar gingen de bezoekers- en uitleencijfers telkens met dertig procent omhoog na de heropening en die hoge cijfers blijven ook stabiel. Nu de bibliotheek van Sint-Michiels ook in een nieuw en modern gebouw gehuisvest is, wordt verwacht dat ook hier de cijfers omhoog zullen gaan. “Het gebouw stelt zich als voorbeeld voor andere overheidsgebouwen door zijn focus op energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “Het is een voorbeeld op vlak van kwalitatieve architectuur én duurzaam bouwen. Stad Brugge kiest er voor om zo maximaal mogelijk de principes van ‘bijna energie neutraal (BEN)’ toe te passen.”