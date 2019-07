Met één jaar vertraging: eindelijk ook in Brugge genieten van Amadeus-ribbetjes Mathias Mariën

02 juli 2019

15u19 14 Brugge Goed nieuws voor liefhebbers van ribbetjes: met ruim een jaar vertraging is restaurant Amadeus in de Vlamingstraat eindelijk open. “Door problemen met aannemers” bleef de zaak lang gesloten, maar deze week worden alsnog de eerste klanten verwelkomd. “We zijn overtuigd dat het restaurant ook in Brugge een succes zal zijn”, zegt zaakvoerder Klodjan Zugu.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het bekende ribbetjesrestaurant is officieel open. Echt deze keer, aangezien de zaakvoerders het voorbije jaar tot driemaal toe aankondigden dat de opening nabij was. Keer op keer bleven liefhebbers van de befaamde ribbetjes ontgoocheld achter. “Problemen met de aannemers”, klonk de uitleg. Vandaag, ruim een jaar na de vooropgestelde datum, is Amadeus open.

Herkenbaar interieur

“Geloof me: we hebben het voorbije jaar zeker niet stilgezeten”, zegt Zugu. “Er waren effectief problemen met aannemers die zich niet aan de timing hielden en natuurlijk bleven we bezig met onze andere vestigingen. Problemen met vergunningen of inspecties waren er – in tegenstelling tot geruchten die de ronde deden – helemaal niet. Maar kijk: uiteindelijk is alles in orde gekomen en gaat ook onze vestiging in Brugge open.”

Wie ooit een van de restaurants van Amadeus bezocht, zal zich bij binnenkomst in de Brugse zaak langs de Vlamingstraat ongetwijfeld meteen thuis voelen. De inrichting is herkenbaar en is gebaseerd op een oude spiegeltent. Ook de wit-rode kleuren kennen voor liefhebbers van Amadeus geen geheimen meer. Toch stelt zaakvoerder Klodjan Zugu dat er accenten zijn aangepast die specifiek verwijzen naar Brugge. Wél volledig hetzelfde zijn de alom gekende ribbetjes à volonté.

We hebben enkele gerechten toegevoegd die voorlopig alleen hier in Brugge verkrijgbaar zijn, zoals een halve braadkip aan het spit en enkele vleesgerechten Klodjan Zugu

“Al hebben we wel enkele gerechten toegevoegd die voorlopig alleen hier in Brugge te verkrijgen zijn, zoals een halve braadkip aan het spit en enkele vleesgerechten”, aldus Zugu. Verder zijn er ook vegetarische én visgerechten.

Fantastische locatie

Het ribbetjesrestaurant zal dagelijks geopend zijn. Zugu is overtuigd van het potentieel van de zaak. “Ik ben zeker dat deze Brugse vestiging een succes zal worden. Alleen al de locatie is fantastisch, vlak tegenover de Stadsschouwburg. Bovendien is er heel wat passage, waardoor we ook toeristen zullen aantrekken. En natuurlijk zijn er heet wal Bruggelingen die het bekende concept van Amadeus in eigen stad willen proeven”, zegt Klodjan Zugu. Reserveren kan via de website of telefonisch op het nummer +32 472 22 70 19.