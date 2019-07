Met 10.000 kinderen genieten van openluchtcircus Bart Huysentruyt

14 juli 2019

15u47 0 Brugge Anders komen Bruggelingen er niet zomaar in, maar tijdens Cirque Plus troepen ze in grote getale samen in de tuin van het Grootseminarie. Tientallen activiteiten voor kinderen in het teken van circus waren de afgelopen dagen goed voor 10.000 bezoekers. “Het is een genot om voor zo'n publiek te spelen”, zegt de Brugse regisseur Gab Bondewel.

Cirque Plus lokt jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers en was al aan zijn dertiende editie toe. “We brengen een mix van toegankelijke voorstellingen en meer gedurfd en vernieuwend werk”, zegt Bondewel. “Elke dag hebben we zeven keer een voorstelling gespeeld in de uitgestrekte tuin van het Grootseminarie. Sinds enkele jaren programmeren we parallel ook zes meer intieme voorstellingen op (binnen)locaties in de buurt van het Grootseminarie.” Alle activiteiten op vrijdag, zaterdag en zondag waren gratis, behalve de avondvoorstelling van Le P’tit Cirk. Wie de circuskriebel te pakken kreeg, kon zelf experimenteren op een open piste, deelnemen aan workshops of zich wagen aan de interactieve installaties.

Kinderen genoten ervan om een bord op een stokje te doen draaien of een avontuurlijk parcours af te leggen. Ook wandelen op een ton of een bal behoorde tot de uitdagingen. Geholpen door mama, papa of een grootouder lukte het de kinderen vaak wonderwel om de opdrachten tot een goed einde te brengen. “We komen jaarlijks”, zegt Sofie Schoutteet. “Eigenlijk zijn we vooral benieuwd naar de tuin van het Grootseminarie, een plek waar we anders nooit komen. Dit is een fantastische plaats, rustig en toch in het midden van een grote stad als Brugge. Als we hier aan de bar een drankje bestellen, kijken we eens goed rond.” Dat de kinderen zich ondertussen kunnen uitleven, nemen de ouders er uiteraard graag bij. “We kunnen ze hier met een gerust hart laten ravotten en evenwichtsoefeningen laten doen.”

Cirque Plus is uitgegroeid tot een kwaliteitsvol circusfestival met naambekendheid tot ver buiten Brugge. Dit jaar toverde de organisatie van Brugge Plus twee bijzonderheden uit de hoed: een creatief platform voor jonge internationale circusbeloften en een sociaal circus. Bij dat eerste was regisseur Gab Bondewel betrokken. Hij creëerde een nieuwe voorstelling op een paar dagen tijd. Bij het sociaal circus konden ook niet-circusartiesten deelnemen. Beide voorstellingen konden op heel wat applaus rekenen. Cirque Plus komt volgend jaar sowieso terug op de Brugse activiteitenkalender.