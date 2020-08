Mercedes gestolen bij garage in Brugge: “De wagen uitgelezen en de code gekraakt, want de sleutel ligt hier nog” Bart Boterman

05 augustus 2020

16u42 32 Brugge Bij Garage Deboo langs de Oostendse Steenweg in Brugge is in de nacht van dinsdag op woensdag een Mercedes E 200 Break gestolen. Opvallend is dat de dieven met de wagen vertrokken zonder sleutel, want die bleef achter in de garage. “Ik vermoed dat ze de wagen hebben uitgelezen met speciale apparatuur, de code hebben gekraakt en zo de motor konden starten”, zucht garagist Patrick Deboo.

“Ondertussen ben ik te weten gekomen dat er wellicht een criminele bende achter de diefstal zit. Want in Kuurne zijn ook al twee Mercedessen gestolen bij een garagist, op dezelfde manier. We hebben hun camerabeelden mogen bekijken en herkenden de twee personen, een man en een vrouw, die gisteren naar onze Mercedes kwamen kijken. Het gaat dus om dezelfde dievenbende. Ze hadden zogezegd interesse in onze wagen, maar waren wellicht de auto op dat moment aan het uitlezen”, zegt Patrick Deboo.

“Het betreft twee mensen van het Aziatische type die Nederlands spreken. Ik vermoed dat ze van plan zijn om de wagen te demonteren, want eigenlijk kunnen ze die niet meer verkopen. Ik heb immers de sleutel en de papieren nog”, aldus Patrick Deboo. Hij deed aangifte bij de politie, die een onderzoek is gestart. Ondertussen is de wagen internationaal geseind.