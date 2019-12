Mensensmokkelaar riskeert 97 maanden cel: “Mensen als u houden het systeem in stand” Cedric Matthys

04 december 2019

14u30 0 Brugge Mohit M. (37) is woensdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De man met de Indische nationaliteit werkte als passeur. Hij hielp 97 illegalen bij hun tocht naar het Verenigd Koninkrijk en riskeert hiervoor iets meer dan 8 jaar cel. In de rechtbank hield hij zijn onschuld staande.

“1 maand per slachtoffer, dat is wat vraag.” Procureur Peter De Smet was woensdagvoormiddag klaar en duidelijk. Mohit M., een Indiër die illegaal in ons land verblijft, moet volgens hem 97 maanden in de cel. “Ik weet dat ik een zware straf vraag”, zie De Smet, “maar ik wil hiermee een duidelijk signaal geven. Ons beleid is te laks. Onlangs vielen er nog 39 doden door mensensmokkel in Zeebrugge. Mensen als u houden dit systeem in stand.”

Koppig als een ezel

De zaak kwam aan het licht toen de politie in Zeebrugge steeds vaker transmigranten van de Indiase nationaliteit ontdekte. De speurders trokken op onderzoek en kwamen uit bij Mohit M. De man bleek in rechtstreeks contact te staan met twee leidinggevende figuren. Zij stuurden vanuit India de smokkel. M. en drie kompanen -twee Indiërs en een Afghaan- regelden de zaakjes in België. Van zodra zij opgepakt waren, viel de stroom migranten vanuit India in Zeebrugge stil.

In totaal zou M. 97 mensen richting het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben. Hij houdt zelf zijn onschuld staande, tot ergernis van de procureur: “Uw kompanen legden bekentenissen af, maar u blijft zo koppig als een ezel. U was één van de noodzakelijke schakels. Het zou u sieren mocht u dat toegeven.” Uitspraak op 15 januari.