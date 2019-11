Meisjes BSGO Brugge Centrum boven op provinciaal kampioenschap schoolschaken Bart Huysentruyt

30 november 2019

BSGO! Brugge Centrum won twee keer goud op het provinciaal kampioenschap schoolschaken.

28 leerlingen van de school namen deel aan het toernooi: 16 meisjes en 12 jongens. Voor het eerst in de vijftien jaren deelname van de pilootschool in schaken zijn er meer meisjes die deelnemen dan jongens. Drie meisjes en een jongen uit het zesde leerjaar wonnen het kampioenschap. Maar ook de beker voor de beste meisjesploeg zal binnenkort in de bekerkast prijken. Een meisje van het zesde, vijfde, vierde en derde leerjaar waren in deze ploeg vertegenwoordigd.