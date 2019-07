Meest succesvolle Cactusfestival ooit: “Soms voelde de weide te klein aan” Redactie

07 juli 2019

22u18 0 Brugge Met een spetterend concert van dEUS is zondagavond een punt gezet achter het 38ste en meest succesvolle Cactusfestival ooit. Bijna 30.000 bezoekers hebben drie dagen genoten van lekker eten en drinken, sfeer en muziek. Op de drukste momenten was er in het park bijna geen doorkomen aan.

1) De massa

Alles zat mee voor dit Cactusfestival: de weersomstandigheden in de eerste plaats. Met temperaturen van om en bij de 22 graden en alleen op zaterdag een verdwaalde regendruppel konden de bezoekers zorgeloos genieten. Na 38 edities heeft de organisatie nog weinig pijnpunten weg te werken. Er werd geëxperimenteerd met een tweede podium, waar dj's sfeermuziek brachten. De muziek waaide van De Kiosk over tot de eetzone. Heel erg populair werd de dj-zone uiteindelijk niet. Het was altijd wat wachten tot de late avond voor er gedanst werd. Het tweede podium moest vermoedelijk de druk wat wegnemen van het hoofdpodium, waar het drummen werd op de drukste momenten. Het ontlokte bij enkele festivalgangers de kritiek dat de weide wat te klein aanvoelde: een kleine keerzijde van het succes dit jaar.

2) Meer dan ooit een familiefestival

Op vrijdag zijn ze nog in de minderheid, maar vooral op zaterdag en zondag krioelt het tegenwoordig van de kinderen op het Cactusfestival. Dat stoort overigens helemaal niet. Ze krijgen een eigen zone met spelvormen, sponsors delen gadgets uit en ze zamelen vooral bekers en plastic flesjes in. Kinderen tot 12 jaar komen er al jaren gratis in en daar profiteren de ouders maximaal van. Ze zetten ze terecht een koptelefoon op om hun jonge oren te beschermen tegen de luide muziek. Dat het Minnewaterpark vandaag ‘proper’ opgeruimd kan worden, is mede dankzij de inzamelwoede van de kinderen. Topidee dat de organisatoren veel werk bespaart.

3) De muziek

Voor het eerst in de geschiedenis van het festival mocht de organisatie al voor aanvang het bordje ‘uitverkocht’ aan de ingang hangen. Tot spijt van heel wat last minute-bezoekers. “In het verleden raakte ons festival nog wel eens uitverkocht, maar dan tijdens de driedaagse zelf, nooit ervoor", zegt Patrick Keersebilck van Cactus Music. Keersebilck stelt zowat eigenhandig de affiche samen. Hij zag voor aanvang van het festival vooral ook daar de reden van het succes van deze editie: “Het werd een mooie samenhang van verschillende stijlen, gevestigde waarden en jong talent.”

Oscar and the Wolf naar Brugge halen, was een kleine stunt en pakte goed uit. Al deden ook SX en Goose het uitstekend op vrijdag. Zaterdag sprong Joe Jackson eruit. Hij overtuigde met een strak en innemend optreden. Bloc Party had zelf een schare fans meegebracht. De beste muzikale papieren waren voor de zondag met Neneh Cherry, Trixie Whitley en afsluiter dEUS. Lang niet iedereen komt naar Cactus voor de muziek. Het is voor Bruggelingen en West-Vlamingen steeds vaker een jaarlijks ontmoetingsmoment met vrienden.

4) Skybar wint aan populariteit

Elk jaar is het uitkijken naar nieuwigheden op het festival. De Skybar heeft wat tijd nodig gehad om tot zijn recht te komen, maar dit jaar viel de massa op het terras extra op. Als het op het festivalterrein te druk werd, werd er ruimte gezocht in de hoogte. We vermoeden dat deze bar de komende jaren alleen maar aan grootte zal winnen. Vanuit de bar heb je een fantastisch zicht op het park en kun je ook het podium zien. Benieuwd wat de organisatoren volgend jaar uit hun hoed toveren. Niet vergeten dat ze het met nauwelijks een tiende van het budget van Rock Werchter moeten stellen.